Rony chega a acordo com diretoria do Atlético-MG e desiste da rescisão de contrato

Nesta terça-feira, Rony, que pediu a rescisão de contrato com o Atlético-MG na Justiça do Trabalho por ter alegado atrasos nos pagamentos de salário ou encargos, como FGTS, luvas e direito de imagem, voltou atrás e desistiu da decisão.

Paulo Bracks afirmou que até a manhã desta quarta-feira (23) não haverá mais nenhuma demanda trabalhista contra o Atlético-MG. Segundo ele, o clube mineiro chegou a um acordo com Rony e seu staff. A informação foi confirmada pela Gazeta Esportiva.

"O que eu posso dizer é que tá sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio", disse Paulo Bracks à Rádio Itatiaia.

O técnico Cuca teve papel fundamental na resolução do impasse. O treinador entrou em contato com Rony, convencendo-o a dialogar com a diretoria do Atlético-MG. Em seguida, foi formalizado o acordo para que os pagamentos pendentes sejam realizados na manhã desta quarta-feira.

Deste modo, Rony se reapresentará normalmente e treinará com o restante do elenco nesta quarta-feira.

No Atlético-MG desde fevereiro, o atacante disputou 28 jogos, marcou 10 gols e conquistou o Campeonato Mineiro. Ele deixou o Palmeiras em janeiro deste ano depois de cinco temporadas defendendo o Verdão e assinou com o time mineiro até 2027.