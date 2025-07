Rixa pessoal! Borrachinha expõe mensagem que Chimaev teria enviado para sua namorada

Antes mesmo de competir no UFC 318 do último sábado (19), Paulo Costa já fazia planos para desafiar e enfrentar Khamzat Chimaev na rodada seguinte. A postura agressiva do brasileiro em relação ao desafeto foi justificada recentemente. De acordo com 'Borrachinha', o 'Lobo' teria levado a rivalidade para outro patamar ao enviar mensagens ofensivas para sua namorada Tamara Alves. Agora, pela primeira vez, o conteúdo dessas mensagens foi exposto pelo peso-médio (84 kg) mineiro.

Em recente entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', Borrachinha revelou que Chimaev procurou sua namorada, que também cumpre papel de sua empresária, para questionar sua hombridade. Com um 'print' da famosa foto da 'sarrada' que o brasileiro levou de Israel Adesanya, o 'Lobo' teria alertado para que Tamara procurasse outro companheiro, colocando em xeque a orientação sexual de Paulo.

"Por algum motivo, acho que por falta de confiança, ele pensou: 'Vou mandar uma mensagem para a mulher dele'. Ele mandou mensagem para a Tamara e disse: 'Seu homem não é homem o suficiente, ele gosta de homens'. Aí enviou para ela aquela foto com o Adesanya e disse: 'Olha como ele perdeu para o Adesanya, ele gosta de homens negros. Ele não é homem o suficiente, você deveria procurar um cara melhor do que ele'. Foi algo assim, sem sentido. Eu odeio esse filho da p***. Quero lutar com ele e tirar tudo que ele tem", relatou Paulo.

Rixa antiga

O clima de animosidade entre os dois não é recente. Ambos chegaram a ser escalados para se enfrentarem no UFC 294, em 2023, mas o confronto foi cancelado após Costa ser retirado do card devido a uma infecção por estafilococos que exigiu cirurgia. Desde então, as trocas públicas de provocações mantêm vivo um duelo que nunca se concretizou dentro do octógono.

A tensão, no entanto, começou ainda antes disso. Em 2022, os dois protagonizaram uma discussão acalorada nas instalações do Instituto de Performance do UFC, em Las Vegas (EUA). O encontro rendeu um intenso bate-boca que, por pouco, não se transformou em uma briga generalizada - aumentando ainda mais o tom da rivalidade.

