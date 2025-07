Ríos superestimado? Comentaristas avaliam negócio entre Palmeiras e Benfica

Novo reforço do Benfica, Richard Ríos foi recebido com festa por torcedores do clube no desembarque em Lisboa. Na Live do Palmeiras, Paulo Massini e Danilo Lavieri opinaram se as expectativas sobre o jogador estão adequadas.

O meio-campista colmbiano foi negociado pelo Palmeiras com os portugueses por 30 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões), tornando-se a contratação mais cara da história do Benfica.

Danilo: Não é um jogador que fará Benfica ganhar tudo

A etiqueta de maior contratação da história é uma questão que eu não sei como o Ríos vai lidar. Acho que nem ele esperava uma recepção assim no aeroporto. [...] É um bom jogador, mas não é um jogador que: 'agora acabou, o Benfica vai ganhar tudo em Portugal!'. Não é uma contratação de olhos fechados para colocar 30 milhões de euros.

Danilo Lavieri

Massini: Qual Ríos estão esperando?

Eu fiquei pensando: ou o Ríos contratado é o Ríos reborn ou qual jogador eles estão esperando lá? É um bom jogador, mas seria para isso tudo, para tirar o Benfica do sufoco? [...] Uma recepção de astro.

Paulo Massini

