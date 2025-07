Real Madrid estuda oferta para tirar Rodri do Manchester City, diz jornal

Um grande nome do futebol mundial teria voltado a ser cogitado como possível contratação do Real Madrid para esta temporada. A equipe merengue estaria à procura de um volante para suprir a ausência deixada pelo alemão Toni Kroos, fato muito sentido pelo Real na última temporada. Desta vez, o nome seria o do espanhol Rodri, do Manchester City.

Segundo informações do jornal Mundo Deportivo, Rodri, que tem contrato até 2027 com o City, ainda não renovou seu vínculo com os ingleses, dando esperanças ao Real. Por sua vez, o time de Guardiola estaria querendo que o volante de 29 anos permanecesse na Inglaterra até 2030.

Querido de Guardiola

Entretanto, Pep Guardiola já chegou a afirmar várias vezes que Rodri é um jogador-chave em sua equipe. O City sentiu muito sua ausência na temporada passada devido à grave lesão no joelho que sofreu. Vale lembrar que Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024 pela revista France Football, responsável por entregar a famosa "bola de ouro".

"O único que se encaixa no momento é o Rodri, mas não é um negócio tão viável. Porque o City não o venderia facilmente e precisamos vê-lo jogar depois da lesão. É um acordo que o Madrid tem em mente e não descarta a possibilidade de abordá-lo neste verão ou no próximo. Eles (Real) não acham que exista um camisa 5 que se encaixe. Para ficar disponível, são 100 milhões de euros e o deixam sair", afirmou Antón Meana, jornalista que cobre o Real Madrid no programa espanhol "El Larguero".

Devido a lesão que sofreu, Rodri atuou pouco na última temporada. Ao todo, foram apenas oito jogos, com uma assistência.