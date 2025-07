RB Bragantino x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Após o triunfo no clássico contra o Fluminense no último domingo, o Flamengo vai a Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira. A partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, a partir das 21:30 (de Brasília).

Onde Assistir

O confronto entre Red Bull Bragantino e Flamengo terá transmissão ao vivo da Globo (TV Aberta) e do Premiere (pay-per-view).

?? 16ª Rodada do @Brasileirao

? RB Bragantino

?? Est. Municipal Cicero de Souza Marques#PróximaPartida pic.twitter.com/UUOVeySm5o ? Flamengo (@Flamengo) July 22, 2025

Vice-líder do Brasileirão, mas com um jogo a menos que o primeiro colocado Cruzeiro, o Rubro-Negro tentará quebrar o tabu de nunca ter superado o Massa Bruta fora de casa desde que a equipe paulista chegou à Série A. Nas últimas cinco temporadas, o Bragantino tem três vitórias e dois empates em seus domínios.

A equipe de Filipe Luís tem 30 pontos em 14 partidas, três a mais que o Bragantino, que já alcançou os 15 jogos. A Raposa lidera com 33 pontos e o mesmo número de jogos do Massa Bruta.

Os problemas do treinador rubro-negro para esta partida são muitos. A lista de desfalques chega a oito atletas: Allan, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Erick Pulgar, Michael, Plata e De La Cruz, todos por questões físicas.

A boa notícia para o treinador é o retorno de Bruno Henrique. O atacante cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Fla-Flu.

"Sem dúvida, será um jogo muito difícil, até porque sei que pouparam jogadores para quarta-feira. Mas temos que ganhar, pois a caminhada é longa e precisamos dos pontos", destacou o treinador do Flamengo em coletiva.

No Bragantino, o técnico Fernando Seabra terá os reforços de Gabriel e Eduardo Sasha, que estavam suspensos, além de Jhon Jhon e Lucas Barbosa, poupados na derrota para o Vitória, na última rodada. Já Matheus Fernandes, Fabrício e Juninho Capixaba seguem entregues ao departamento médico e não estarão à disposição.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X FLAMENGO

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)



Data: Quarta-feira, 23 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha



Técnico: Filipe Luís