Rapper e lutador! Vinícius LokDog lança música após vitória no UFC; veja o clipe

A fase do lutador brasileiro Vinícius Oliveira não é boa somente dentro do octógono do UFC, onde já soma quatro vitórias consecutivas desde a sua estreia. Fora dele, 'LokDog' - como é apelidado - também parece viver um grande momento na sua carreira paralela, como cantor de rap, em um universo totalmente diferente do mundo das lutas.

No último final de semana, de forma quase concomitante com sua participação no UFC 318, onde venceu Kyler Phillips por pontos, LokDog lançou um novo single, chamado 'Fenomenal', o quinto de sua carreira no mundo do rap, de acordo com sua página no 'Spotify'. A música, que conta com a participação do rapper B-Dynamitze, também ganhou um clipe oficial, divulgado no domingo (veja abaixo ou clique aqui).

Invicto no UFC

No MMA profissional desde 2015, Vinícius Lok Dog soma 23 vitórias - 16 delas conquistadas por nocaute - e três derrotas no cartel. Pelo UFC, onde estreou em março de 2024, após ser contratado via 'Contender Series', o gaúcho de 29 anos venceu os quatro compromissos que teve até o momento, contra Benardo Sopaj, Ricky Simon, Said Nurmagomedov e Kyler Phillips, respectivamente.

Próxima luta

Agora, o brasileiro aguarda a definição do seu próximo adversário no octógono mais famoso do mundo. E se depender dele, será um oponente muito bem ranqueado. Logo após sua mais recente vitória, LokDog citou o ex-campeão Sean O'Malley e o ex-desafiante ao título Umar Nurmagomedov, números 1 e 2 no ranking peso-galo (61 kg) do UFC, como seus principais alvos neste momento.

