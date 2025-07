Quem será o substituto de Richard Ríos no Palmeiras? Conheça nomes especulados e como jogam

O Palmeiras está de olho no mercado para encontrar um substituto para o colombiano Richard Ríos. O meio-campista foi negociado com o Benfica por 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 194 milhões). O clube alviverde ficará com 70% da quantia.

Nesta corrida para encontrar um reforço, nomes são especulados para ocuparem a vaga de Ríos no elenco comandado pelo português Abel Ferreira. O Estadão mostra quem são esses jogadores e as principais características dos atletas.

MARCEL RUIZ

O mexicano tem passagens pelo Querétaro, Tijuana e Toluca. Aos 24 anos, Marcel Ruiz é polivalente e pode executar todas as funções no meio-campo. No Toluca, foi escalado como primeiro volante e também mais à frente, tendo papel importante na criação de jogadas ofensivas.

Marcel Ruiz contabiliza oito partidas com a camisa da seleção do México. O atleta tem visão de jogo apurada e se destaca pela qualidade nos passes.

DIEGO GÓMEZ

O paraguaio tem 22 anos e defende a camisa do Brighton, da Inglaterra. O jogador foi revelado pelo Libertad e tem passagem pelo Inter Miami, dos Estados Unidos. O atleta esteve no radar do Palmeiras em 2024. Diego Gómez já foi convocado pela seleção principal do Paraguai. Ele, inclusive, foi o autor do gol da vitória paraguaia sobre o Brasil por 1 a 0, pelo primeiro turno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Diego Gómez é considerado uma das grandes promessas do futebol paraguaio. Destro, é um meia habilidoso e driblador, que tem boa velocidade e ótimo poder de finalização à média distância. O atleta chegou ao Brighton neste ano de 2025.

OTÁVIO

O meio-campista tem 30 anos e nasceu em João Pessoa, mas é naturalizado português. A imprensa de Portugal noticiou o possível interesse do Palmeiras no futebol de Otávio.

"O Palmeiras é um dos clubes interessados na contratação de Otávio. O clube brasileiro acaba de perder para o Benfica uma peça importante do meio-campo, como é o caso de Richard Ríos, e encara o internacional português de 30 anos como uma das possibilidades para preencher a lacuna agora deixada em aberto", escreveu o site O Jogo.

O atleta foi revelado pelo Internacional e se destacou com a camisa do Porto. Atualmente, está no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Otávio tem 22 partidas disputadas pela seleção de Portugal.

O jogador é versátil, pode atuar centralizado e também pelos lados do campo, uma vez que é habilidoso e tem velocidade. Otávio é um atleta que tem constante presença ofensiva.

WENDEL

O jogador foi revelado pelo Fluminense e passou pelo Sporting. O atleta veste a camisa do Zenit desde a temporada de 2020. Aos 27 anos, o meio-campista esteve muito próximo de acertar seu retorno ao Brasil para defender o Botafogo.

Como a negociação com o clube carioca não foi concretizada, o nome de Wendel é especulado no Palmeiras para substituir Richard Ríos. O jogador já despertou o interesse do Flamengo em temporadas passadas. Firme na marcação, o meio-campista possui boa saída de bola. Wendel ainda apresenta poder de finalização de fora da área. O volante caracteriza-se pela força física e chegada ao ataque.

NELSON DEOSSA

O meio-campista colombiano, de 25 anos, é um dos "motores" da equipe do Monterrey, do México. O atleta se destacou no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe mexicana chegou até as oitavas de final.

O atleta foi revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia e teve passagens por Estudiantes, Júnior de Barranquilla, Atlético Nacional e Pachuca. O jogador passou a vestir a camisa do Monterrey em janeiro deste ano, assinando um contrato de quatro anos.

Nelson Deossa, além de ajudar na marcação, é um meio-campista de forte presença no ataque. Não raro, aparece no setor ofensivo do Monterrey, sofrendo faltas e levando perigo para a meta adversária.