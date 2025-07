Quem é Saúl Ñíguez: ex-companheiro de Filipe Luís pode substituir Gerson no Flamengo

O Flamengo está perto de fechar a contratação do espanhol Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. De acordo com a imprensa europeia, o meio-campista acertou um acordo verbal de três anos com o clube carioca, após encerrar negociações sem sucesso com o Trabzonspor, da Turquia.

Caso as tratativas avancem, o jogador de 30 anos reencontrará no Flamengo um velho conhecido: o técnico Filipe Luís, com quem conviveu por seis temporadas no time espanhol.

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Saúl se transferiu ainda adolescente para o Atlético e estreou no time principal em 2011. Na temporada 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano, pelo qual disputou 37 partidas e marcou dois gols.

O jogador também teve passagens de empréstimo pelo Chelsea, em 2021/22, com 23 jogos e um gol, e pelo Sevilla em 2024/25. No entanto, foi no Atlético de Madrid que se destacou: somou 427 partidas, marcou 48 gols e conquistou títulos, como duas taças da Liga Europa, uma da Copa do Rei, uma do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha e uma Supercopa da Europa.

Saúl pode ser uma aposta da diretoria para reforçar o meio-campo na sequência da temporada. Nesta janela, o Flamengo já se despediu de Gerson, vendido ao Zenit, e está próximo de perder Wesley, negociado com a Roma.