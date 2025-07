Pressionado, Corinthians fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Com o provável retorno de Matheuzinho ao time titular, o Corinthians está pronto para o embate contra o Cruzeiro, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob pressão após a derrota no clássico, o elenco alvinegro encerrou a preparação para a partida da manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

Os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo de instruções táticas. Após uma atividade de força na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático em campo reduzido e outro trabalho tático estratégico. Os atletas ainda trabalharam jogadas de bola parada.

Para o confronto, Dorival terá um retorno importante na lateral direita. Matheuzinho está de volta após cumprir suspensão e deve voltar ao 11 inicial. No clássico, o treinador optou por improvisar Félix Torres.

Por outro lado, o Corinthians ainda tem desfalques de peso para o duelo. O Timão não conta com Yuri Alberto, em transição física, Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além dos lesionados Hugo (hérnia inguinal) e Maycon (lesão muscular na coxa direita).

A provável escalação do Corinthians, assim, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.

O Corinthians recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida será decisiva para o futuro de Dorival. Pressionado por resultados, o treinador pode vir a ser demitido a depender do que acontecer no jogo.

O Corinthians é o décimo colocado da tabela de classificação, com 19 pontos, enquanto a Raposa lidera a competição, com 33. O Timão vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 0, fora de casa. Já o Cruzeiro goleou o Juventude, por 4 a 0, no Mineirão.