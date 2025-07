Piquerez celebra retomada do Palmeiras e mira vitória no Maracanã

O lateral esquerdo Joaquín Piquerez destacou a importância da vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG no último domingo, por 3 a 2, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino desta segunda-feira, o uruguaio celebrou o desempenho do time e ressaltou o foco no duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (23), no Maracanã.

"Realmente, ontem foi um jogo contra um rival muito forte. O Galo vem competindo e lutando por títulos há anos e, graças a Deus, conseguimos uma vitória, que era o mais importante. Era algo que a gente estava buscando e eu acho que o time jogou muito bem", afirmou o camisa 22, que participou de dois dos três gols da equipe na partida, ao canal oficial do Palmeiras.

A vitória encerrou uma sequência de três jogos sem triunfos do Palmeiras no Brasileirão e marcou o primeiro resultado positivo do time como mandante no Allianz Parque nesta edição do torneio. "Estamos retomando o caminho das vitórias, que é muito importante. Precisávamos muito disso depois de voltar do Mundial, virar essa chave. Agora é pensar no próximo jogo, no Rio de Janeiro, para buscarmos mais três pontos", acrescentou Piquerez.

Referência no elenco, o lateral chegou a 196 jogos pelo Verdão, com 16 gols, 17 assistências e oito títulos, tornando-se o uruguaio e o lateral-esquerdo mais vitorioso da história do clube. "Já são quase 200 jogos, cinco temporadas aqui. Então eu já sei um pouco como é a dinâmica aqui no Brasil, nesse clube que é muito grande. Tem de estar tranquilo e manter o foco, continuar trabalhando", completou.

Enquanto o elenco se reapresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol, os titulares da vitória sobre o Galo realizaram atividades regenerativas. Já os demais participaram de um treino técnico em campo reduzido sob comando de Abel Ferreira. O treinador português tenta ajustar detalhes para que o time embale de vez na temporada.

O Palmeiras ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 26 pontos, e busca manter a boa fase fora de casa ? antes da derrota para o Cruzeiro, vinha de oito vitórias seguidas como visitante na competição, a segunda maior sequência da história.

O time volta a treinar na manhã desta terça-feira (22) e viaja em seguida ao Rio de Janeiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na quarta, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.