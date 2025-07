Pavlos, irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, estreia nesta quarta-feira no M25 de São Paulo

O irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, Pavlos, estreia nesta quarta-feira no Brasil Tennis Classic M25, em São Paulo. O torneio acontece nesta semana no Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista. A competição terá premiação total de US$ 30 mil (R$ 166 mil) e 25 pontos no ranking para o campeão.

Pavlos Tsitsipas estreia nesta quarta, às 10h (de Brasília), contra o brasileiro Matheus Bueres, que veio do qualifying. Aos 19 anos, tenta não ser uma sombra do irmão mais famoso e crescer por seus méritos. Pavlos nunca esteve no Brasil e decidiu ir para a América do Sul para conhecer um pouco mais da região e do tênis. Jogou dois torneios na Colômbia, onde perdeu para brasileiros. Agora, está em São Paulo.

"Para mim foi conveniente para a minha gira no saibro jogar no Brasil, porque estava na Colômbia, e nunca tinha estado aqui. Até agora tudo que eu vi, me surpreendeu, a arquitetura, as pessoas, tudo muito moderno e no futuro gostaria de jogar o Rio Open", disse o grego que ainda falou sobre como é ser irmão de Stefanos. "Para mim, pessoalmente, é muito bom ser irmão dele, somos próximos e admiro tudo que ele conquistou e espero um dia chegar lá também", completou Pavlos Tsitsipas.

Nas duplas, Guto Miguel e o irmão Luis Felipe Miguel jogam juntos, pela primeira vez, um torneio profissional. Felipe, 21 anos, está defendendo a Universidade da Florida e não tem mais pontos no circuito.

Já Guto tem pontos de duplas, conquistados no ano passado, quando ele e Nicholas Oliveira foram vice-campeões no Brasil Tennis Classic. Os "irmãos Miguel" entram em quadra encerrando a programação de amanhã, às 17h30.

"Estou muito feliz em dividir a quadra com o Gutinho, um sonho desde que começamos a jogar ainda pequenos, então estou super animado por jogar com ele aqui em São Paulo, em um torneio maravilhoso como esse, vou dar meu melhor porque não quero deixar ele na mão", disse Luis Felipe, que hoje passou o qualifying de simples ao derrotar Henrique Nogueira por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Nicolas Oliveira também entrou na chave ao derrotar hoje, na última rodada do qualifying, o brasileiro Luka Ono, com parciais de 6/0 e 6/1. "Consegui colocar em prática o que tinha pensado para essas partidas do quali. Agora é buscar crescimento em quadra nos jogos da chave", disse Oliveira.

Os outros brasileiros classificados foram: Henrique Brito, Jefferson Wendler Filho, João Scramin do Lago e Victor Braga. Também avançou o argentino Valentino Grippo.

A rodada desta quarta-feira começa às 10h e encerra os confrontos da primeira rodada do Brasil Tennis Classic.