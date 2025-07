Patrício Pitbull estreia no ranking peso-pena do UFC; Borrachinha e LokDog ganham posições

A primeira vitória de Patrício Pitbull no octógono mais famoso do mundo, conquistada no UFC 318, rendeu ao ex-campeão do Bellator sua estreia no ranking peso-pena (66 kg) do Ultimate. Assim como o potiguar, os também brasileiros Paulo Borrachinha e Vinícius LokDog foram premiados por suas conquistas no card do último sábado (19) com a melhoria de suas posições nas listas top 15 de suas respectivas categorias.

Considerado por muitos como o maior lutador da história do Bellator, Patrício teve sua tão aguardada estreia no UFC frustrada por uma derrota para Yair Rodriguez, em abril deste ano. No último sábado, porém, o atleta da equipe 'Pitbull Brothers' deu a volta por cima ao conquistar sua primeira vitória na liga presidida por Dana White, ao superar Dan Ige na decisão unânime dos juízes.

Com isso, na mais recente atualização dos rankings do UFC, divulgada pela entidade nesta terça-feira (22), Pitbull aparece pela primeira vez entre os 15 atletas que formam a elite da divisão até 66 kg da organização. Agora, o potiguar ocupa a 11ª posição da lista, um degrau abaixo do top 10, que é fechado por outro membro do 'Esquadrão Brasileiro', Jean Silva.

Borrachinha e LokDog subindo

Quem também se destacou no card do UFC 318, e acabou premiado foi o ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) Paulo Borrachinha. Na nova atualização, o atleta mineiro, que venceu de forma convincente Roman Kopylov no último sábado, ganhou duas posições e agora desponta como o 11º colocado no ranking da categoria até 84 kg do Ultimate.

Assim como o compatriota, Vinícius LokDog subiu dois degraus e agora aparece na 13ª posição do ranking peso-galo (61 kg). Ainda invicto no principal evento de MMA do mundo, o lutador gaúcho - que também se arrisca como rapper nas horas vagas - derrotou Kyler Phillips no card preliminar do UFC 318 e alcançou sua quarta vitória consecutiva desde sua estreia na liga.

