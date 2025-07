Parceiro do Corinthians, Vitru Educação chega a R$ 30 milhões investidos no esporte

A Vitru Educação, líder em educação digital no país, se tornou uma das maiores patrocinadoras do futebol brasileiro entre as instituições de ensino. Com o projeto Educa Esporte, desenvolvido pela UniCesumar, a empresa mistura o ensino com o esporte. A iniciativa já alcançou mais de 35 confederações e times de diversas modalidades esportivas em todo o país.

Desde 2020, o Educa Esporte já beneficiou mais de 2,4 mil atletas, ex-atletas, comissões técnicas e dirigentes. Atualmente, mais de 40 entidades esportivas ativas e times contam com recursos do projeto, incluindo 26 no futebol, times consagrados como Corinthians, E.C. Bahia, Londrina E.C., América (MG), Paysandu (PA), Avaí e Figueirense (SC) entre outros, além da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA),

Os recursos disponibilizados somam R$ 30 milhões investidos nos últimos cinco anos. Parte desta quantia pertence a investimento financeiro e crédito estudantil, sendo mais de R$ 8 milhões apenas em 2025.

"Na Vitru, acreditamos no poder transformador da educação, especialmente quando ela caminha lado a lado com o esporte. Nosso modelo de patrocínio híbrido representa uma inovação no apoio ao esporte nacional. Ele não apenas impulsiona clubes e atletas, mas também abre portas para uma formação acadêmica sólida e carreiras paralelas", ressaltou José Henrique Saviani, diretor de Relações Institucionais da UniCesumar.

Além do futebol, o projeto também apoia equipes de futsal, futebol americano, vôlei, basquete, tênis, atletismo e handebol.