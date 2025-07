Paraguai x Brasil: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa América feminina

Paraguai e Brasil se enfrentam nesta terça-feira em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa América feminina. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador.

Onde Assistir

A partida entre terá transmissão do SporTV (TV fechada).

¡Con este equipo voy a donde sea! El XI idea de la segunda fecha ??#CopaAmericaFEM pic.twitter.com/hPnf4et7nB ? CONMEBOL Copa América?? (@CopaAmerica) July 20, 2025

A Seleção Brasileira ocupa a liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento. Já o Paraguai é o quarto colocado, com três pontos conquistados em dois jogos.

Prováveis escalações:

Paraguai: Soledad Belotto; Martínez, Bogarín e Ojeda; Barreto, Fanny Godoy, Aguilera e Arrieta; Chamorro, Ramos e Martinez.



Técnico: Fabio Funkumoto.

Brasil: Camila Rodrigues; Fê Palermo, Kaká, Tarciane e Fátima Dutra; Yaya, Ary Borges e Dudinha; Luany, Gabi Portilho e Kerolin.



Técnico: Arthur Elias.