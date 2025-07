Palmeiras x Racing Louisville-EUA: veja como resgatar ingressos gratuitos para a final da The Women's Cup

A equipe feminina do Palmeiras enfrenta o Racing Louisville-EUA nesta quinta-feira, pela final da The Women's Cup. A entrada para o jogo que acontece na Arena Barueri, a partir das 20 horas (de Brasília), será gratuita.

O resgate do ingresso deve ser feito pelo site womenscup.soudaliga.com.br. O acesso da torcida ao estádio será feito pelo setor C1, portão 15, por reconhecimento facial.

Ingressos gratuitos? É na final da The Women's Cup! ? Contamos com o apoio da torcida na Arena Barueri! ? ? https://t.co/rcDddw5Jze pic.twitter.com/6dhCyEhFcA ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) July 22, 2025

O Palmeiras garantiu a vaga na final após bater o Pachuca-MEX por 3 a 0, com gols anotados por Brena, Soll e Tainá Maranhão, no último domingo.

Em 2024, as Palestrinas disputaram o torneio amistoso no Lynn Family Stadium, em Louisville, nos Estados Unidos. Na ocasião, venceu o Racing Louisville nos pênaltis, mas foi superado pelo Juventus-ITA na final e ficou com o vice-campeonato.

Depois de ficar com o terceiro lugar na Teal Rising Cup, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando busca o título do torneio amistoso, disputado durante a pausa para a Copa América 2025.