Palmeiras se despede de Richard Ríos, reforço do Benfica: "Obrigado por tudo"

O Palmeiras se despediu, oficialmente, de Richard Ríos, nesta terça-feira. O colombiano de 25 anos foi anunciado como reforço do Benfica até junho de 2030. Através das redes sociais, o Verdão agradeceu o atleta por "honrar a camisa" e desejou boa sorte.

"Honrou nossa camisa e brilhou muito com as cores do #MaiorCampeãoDoBrasil! Obrigado por tudo e boa sorte, Ríos!", escreveu o Verdão.

O clube alviverde, ainda publicou um vídeo com momentos de Ríos pelo Palmeiras. Ele chegou ao clube em 2023 depois de se destacar pelo Guarani no Campeonato Paulista daquele ano. Logo, conquistou seu espaço como titular e vinha sendo peça fundamental para Abel Ferreira.

? pic.twitter.com/RRQlxQ9AlP ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 22, 2025

Ríos discursa no vestiário e se despede do Palmeiras

Ríos deixou o Palmeiras com 138 jogos e 11 gols, além de dois títulos: um Brasileiro (2023) e um Paulista (2024). Ele se despediu do Allianz Parque no último domingo e acompanhou apenas do camarote a vitória palmeirense por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. No vestiário, discursou e se despediu dos companheiros, comissão técnica e outros funcionários.

"Queria agradecer a todo mundo aqui por todos esses anos que eu passei aqui. Todos os dias, dia a dia estar trabalhando com vocês foi um orgulho para mim. Realizei muitos sonhos aqui. Não só meus e sim da minha família. E eu acho que por isso que a gente trabalha pela nossa família. E no dia a dia acordava para dar o melhor de mim. Também pedir desculpas por por aquilo que eu fiz de errado que vocês não gostaram", disse.

"A gente nem sempre vai acertar. É de coração que que eu estou aqui falando essas palavras para vocês. Gostou muito de vocês, vou levar no meu coração cada um de vocês. Vou torcer muito por vocês e espero que uma hora a gente se encontre em algum outro lugar, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar", finalizou.

A negociação entre Benfica e Palmeiras

A negociação de Ríos com o Benfica foi fechada em 30 milhões (R$ 196 milhões), por 100% dos direitos do jogador, dos quais o Palmeiras que detinha 70%. O restante está dividido entre Flamengo (13,34%), Guarani (6,66%) e Ríos (10%).

No momento, o substituto de Ríos é Lucas Evangelista, que foi titular no Verdão na vitória sobre o Galo. O Palmeiras, porém, segue atento ao mercado em busca para uma reposição no elenco de Abel Ferreira.