Quem são e como jogam os alvos do Palmeiras para vaga de Richard Ríos

O Palmeiras está no mercado em busca de um substituto para Richard Ríos, que foi vendido ao Benfica, e já tem dois alvos: o mexicano Marcel Ruíz e o português Otávio. O UOL mostra quem são e como jogam os dois.

Quem é Marcel Ruíz?

Marcel Ruíz tem 24 anos e é natural de Mérida, no México. Ele fez toda a carreira no México até aqui: começou no Querétaro, passou pelo Tijuana e se transferiu para o Toluca, onde está atualmente.

Ruíz pode fazer todas as funções pelo meio do campo. No Toluca, ele já foi mais combativo — como um primeiro volante —, mas também já atuou como um construtor de jogadas mais à frente.

O meio-campista acumula jogos pela seleção mexicana. Ele entrou em campo oito vezes pelo seu país e foi campeão da Copa Ouro no começo deste mês sendo titular em praticamente toda a campanha que terminou com o título contra os Estados Unidos.

É um jogador de visão de jogo, de qualidade na saída, projeção de Copa do Mundo no ano que vem. PVC, colunista do UOL

Quem é Otávio?

Otávio tem 30 anos e é natural de João Pessoa (PB), mas é naturalizado português. Ele começou no Internacional, mas logo se transferiu para o Porto, onde passou nove anos — com um empréstimo para o Vitória de Guimarães. Atualmente, está no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O jogador é mais versátil em questão de posicionamento do que Marcel Ruíz. Otávio pode jogar tanto centralizado, como também aberto pelos lados do campo já que tem o drible e a velocidade como características.

O meia tem 22 jogos disputados pela seleção portuguesa. Antes, ele jogou pelo Brasil nas categorias de base.

Otávio deve deixar o Al-Nassr. Ele foi afastado pelo novo técnico do clube, o também português Jorge Jesus, e caminha para ser negociado. O interesse do Palmeiras foi noticiado pelo jornal O Jogo, de Portugal.