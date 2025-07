Palmeiras: Paulinho é operado e inicia recuperação nos próximos dias

O atacante Paulinho, do Palmeiras, realizou cirurgia na tíbia da perna direita nesta terça-feira e deve iniciar recuperação nos próximos dias.

O que aconteceu

A equipe comunicou a conclusão bem-sucedida do procedimento no camisa 10. O Palmeiras disse também que o atleta ficará sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance até o retorno aos gramados.

Paulinho deve voltar às atividades normais apenas em 2026, ficando de fora de todo o restante desta temporada. O último jogo do atleta pelo Palmeiras foi na derrota por 2 a 1 para o Chelsea no Mundial de Clubes, quando entrou em campo aos 22 minutos da segunda etapa, no dia 4 de julho.

Na reta final do ano passado, o atacante passou por cirurgia no mesmo local e até abriu mão das férias para acelerar recuperação, quando ainda pertencia ao Atlético-MG.