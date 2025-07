Palmeiras encerra preparação para visitar o Fluminense pelo Brasileiro; veja provável escalação

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para visitar o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã.

Os jogadores do Verdão realizaram um treino tático posicional e ensaiaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, o elenco encerrou as atividades com um exercício de finalizações. Ainda nesta terça-feira, na parte da tarde, a delegação do Palmeiras viaja em direção à capital carioca.

Manhã de atividades na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/LYe81uTMdE ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 22, 2025

Para visitar o Fluminense, o Palmeiras não vai poder contar com o zagueiro Bruno Fuchs, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG. Por outro lado, o atacante Flaco López, que desfalcou a equipe no último domingo, cumpriu sua suspensão e está à disposição do técnico Abel Ferreira.

Além do zagueiro, o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Paulinho (cirurgia na tíbia) e Bruno Rodrigues (em recuperação de cirurgia no joelho) também são baixas para a partida desta quarta-feira.

Assim, a provável escalação do Palmeiras para visitar o Fluminense tem: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael e Joaquin Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício; Facundo Torres, Vitor Roque e Felipe Anderson.

Situação do Palmeiras

Depois de três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu o Atlético-MG no último domingo, pela 15ª rodada, por 3 a 2, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão subiu para a 4ª posição, com 26 pontos conquistados.

Por outro lado, o Fluminense vem de duas derrotas consecutivas na competição. Também no último domingo, o Tricolor Carioca perdeu o clássico para o Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0 e caiu para a 8ª colocação, com 20 pontos.