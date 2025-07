Palmeiras anuncia a contratação da colombiana Ana Guzmán por empréstimo

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, a contratação da colombiana Ana Guzmán por empréstimo, junto ao Bayern de Munique. A lateral direita de 20 anos vai reforçar a equipe feminina do Verdão pelo período de um ano.

"Minha expectativa em vestir a camisa alviverde é muito grande. Quero sempre dar o meu melhor para ajudar a equipe e a torcida, contribuindo com o meu futebol, minha experiência e com todo o meu coração. Estou emocionada por fazer parte dessa família linda e espero viver momentos inesquecíveis aqui", disse Ana Guzmán ao site do Palmeiras.

Mais uma ??????? na #FamíliaPalmeiras! ?? Ana Guzmán chega do Bayern de Munique-ALE por empréstimo de um ano. Avanti! ??? ? https://t.co/ew3hEMnAiw pic.twitter.com/lSdJXWPOa7 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) July 22, 2025

Revelada pelas categorias de base do Atlético Dosquebradas, da Colômbia, Ana Guzmán ainda defendeu o Desportivo Pereira antes de se transferir para o Bayern de Munique, em setembro de 2023.

No entanto, a colombiana sofreu uma grave lesão no joelho e ficou quase um ano longe dos gramados, entre novembro de 2023 e setembro de 2024. Ao todo, disputou apenas oito jogos pelo time principal e reserva do Bayern de Munique.

A lateral direita estava emprestada ao Utah Royals dos Estados Unidos desde o começo do ano, mas antecipou sua volta em seis meses. Pelo clube norte-americano, foram cinco partidas disputadas.

Seleção da Colômbia

Ana Guzmán ainda é figura constante na seleção da Colômbia. Em 2023, na última edição da Copa do Mundo feminina, a jogadora disputou dois jogos e deu uma bela assistência para o gol da vitória do time colombiano sobre a Jamaica, nas oitavas de final.

Além disso, Ana Guzmán foi convocada para disputar a Copa América feminina, no Equador. A Colômbia volta a campo nesta terça-feira, às 18 horas (de Brasília), diante da Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos, no Estádio Chillogallo.

As colombianas ocupam a 3ª posição do grupo B, com quatro pontos conquistados.

Já o Palmeiras feminino enfrenta o Racing Louisville, dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, às 20 horas, pela final da The Women's Cup, na Arena Barueri.