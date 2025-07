Diretores de clube alemão se encantam com CT da base do São Paulo: 'Sonho'

O São Paulo apresentou oficialmente hoje a parceria com o Stuttgart (ALE) para as categorias de base. Presentes no CFA de Cotia, diretores do clube alemão se encantaram com a estrutura.

O que aconteceu

São Paulo e Stuttgart já tinha dado início à parceria com um torneio na Alemanha, mas foi a primeira vez que o clube alemão veio à Cotia. A equipe disputou um torneio amistoso para celebrar a parceria, que contou com os dois times, o Palmeiras e o Clube Vital.

A ideia dos dois clubes é intercâmbio de atletas com objetivo de expandir a bagagem cultural e futebolística dos jovens. Na primeira fase, dois jogadores do Tricolor fizeram uma espécie de estágio na Alemanha: Nicolas e Samuel.

"Os princípios básicos da parceria são de 100% intercâmbio e transferência de conhecimento. Estivemos em Stuttgart em janeiro para um torneio e começamos a entender diferenças e semelhanças. A principal semelhança é que eles têm o mesmo perfil de prestar atenção primeiro no ser humano, antes do atleta. A diferença é a cultura: muita disciplina. O Samuel e o Nicolas que estiveram por lá voltaram melhores. Essa parceria não tem interesse financeiro. Não é para eles comprarem nossos atletas ou nós os deles". Douglas Schwartzmann

Idealizador da parceria, o brasileiro Cacau é hoje diretor do Stuttgart e rasgou em elogios à estrutura de Cotia. O ex-atacante classificou o CFA do São Paulo como um sonho.

"Sinceramente, já tinha ouvido falar muito bem, mas estando aqui realmente é impressionante o que se tem. Tanto de espaço quanto de alimentação, tudo que se oferece aos meninos, além da parte profissional, os campos, a proximidade para treinar com a estrutura. Algo que na Europa não se tem dessa maneira. Seria um sonho poder formar jogadores em uma tranquilidade tão grande, em um espaço protegido. Sempre me surpreendo com a paz que é aqui."

O diretor das categorias de base do Stuttgart, Stephan Hildebrandt, também se impressionou com Cotia.

"Essa parceria é para unir os dois clubes. Esse espaço de Cotia tem alma, ele respeita o meio-ambiente, você tem animais, lagos, você consegue vivenciar tudo, é isso que os jogadores têm falado. Eles têm o que é preciso para todas as idades, desde os mais jovens até os mais velhos, respeitando cada aspecto de cada idade. Nossos jogadores estão encantados com isso tudo. É difícil comprar com o que temos lá, esse respeito ao meio ambiente é difícil em meio ao espaço que temos."

Os clubes irão manter conversas para escolherem juntos atletas para intercâmbio de alguns meses. Além disso, o Stuttgart deve voltar ao Brasil para outro torneio amistoso em janeiro.