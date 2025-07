Neymar faz atividade em academia particular antes de treinar com elenco do Santos no CT

Neymar está treinando firme para entrar no ritmo ideal de jogo. Nesta terça-feira, o meia-atacante fez uma atividade em sua academia particular antes de ir para o treino com o restante do elenco do Santos no CT Rei Pelé.

O astro postou uma foto no local com a legenda "work" (trabalho, na tradução para o português).

Foto: Reprodução

Neymar foi titular e ficou até o final das últimas duas partidas do Peixe. Contra o Flamengo, ele foi o autor do gol da vitória de 1 a 0, na Vila Belmiro. Já no revés de 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, o camisa 10 passou em branco.

Ao todo, o ídolo alvinegro soma 14 compromissos desde que voltou ao Santos, com quatro tentos e três assistências.

O elenco do Peixe faz o último treino antes de enfrentar o Internacional na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O embate com os gaúchos será na quarta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 17ª colocação, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.