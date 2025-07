'Não é craque, mas...': PVC explica como joga Saúl, reforço do Flamengo

Reforço do Flamengo, Saúl é um meia versátil que pode cumprir a função de segundo ou terceiro homem de meio de campo, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Pelo Atlético de Madrid de 2017, o Saúl fechava o corredor e o Juanfran passava pela direita. Então, ele fechava a linha de quatro pelo lado direito. No Sevilha e muitas vezes no Atlético também, com linha de cinco na defesa, ele fazia o lado esquerdo também.

No Flamengo, ele pode jogar pelo lado direito, na função do Gerson, mas não tão ofensivo quanto o Gerson -- ele não é tão criativo. Então, ele pode vir para dentro e compor mais o meio para liberar o Arrascaeta como segundo atacante. E ele pode jogar até na função do Jorginho, invertendo o lado, como meia-esquerda.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou a versatilidade de Saúl. Para ele, o espanhol de 30 anos não é um craque, mas será muito útil a Filipe Luís (de quem foi companheiro no futebol espanhol) no Flamengo.

Ele é mais volante, é mais cumpridor do meio-campo, mas é versátil. Ele não é um marcador, ele é um meia que não tem a função extremamente criativa, um meia que carrega piano.

O Saúl pode compor o meio-campo pela direita e pela esquerda num tripé com três homens, ou pode abrir para o lado do campo para fechar o setor defensivo e abrir o corredor para o lateral jogar. Ele não é craque, mas é bom jogador.

