Médico critica contratação de De la Cruz no Flamengo e atleta responde

O Flamengo vem tendo novamente de lidar com polêmcias nos bastidores. Desta vez, mensagens do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, atualizando a situação médica de De la Cruz, foram vazadas. Na conversa, o médico critica a contratação do uruguaio devido a uma condição crônica que o atleta possui no joelho.

"Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente", diz a mensagem.

Em seguida, De la Cruz fez um post em suas redes sociais em resposta à declaração de Runco.

"Nunca deixe que ninguém te diga o que pode fazer", publicou o uruguaio.

Em resposta a esta situação, o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que não irá comentar sobre o assunto, por se tratarem de "conversas privadas".

"O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas ? sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável", diz a nota.

Contratado em 2024 junto ao River Plate, De la Cruz participou de 28 jogos de 42 possíveis pelo Flamengo nesta temporada. Desde a sua chegada à equipe carioca, o meio-campista vem convivendo com lesões e atuações irregulares. O atleta, inclusive, não foi relacionado para a partida desta quarta-feira, diante do Bragantino.

?? 16ª Rodada do @Brasileirao

? RB Bragantino

?? Est. Municipal Cicero de Souza Marques#PróximaPartida pic.twitter.com/UUOVeySm5o ? Flamengo (@Flamengo) July 22, 2025

Durante toda a sua passagem pelo Rubro-Negro, o jogador de 28 anos realizou 61 partidas, com três gols e seis assistências.

Bastidores agitados

O episódio desta terça-feira traz novamente à tona os bastidores do clube carioca. Recentemente, foram expostas mensagens de um dirigente falando sobre uma possível venda de Pedro.

Ainda sobre o atacante, na última semana, o técnico Filipe Luís revelou que Pedro não estaria se dedicando totalmente nos treinos e criticou o jogador, motivo que deixou o atleta bastante desconfortável.