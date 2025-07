Martin Braithwaite renova com o Grêmio até dezembro de 2027

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira, a renovação do contrato do centroavante Martin Braithwaite. O dinamarquês, que tinha vínculo até a metade de 2026, assinou por mais um ano e meio e permanece no Imortal até o final de 2027.

"A torcida, meus companheiros e toda a estrutura do clube me fazem sentir em casa. Quero continuar dando meu máximo em campo e ajudando a equipe a alcançar os objetivos", disse Martin Braithwaite ao site oficial do Grêmio.

BRAITHWAITE ATÉ 2027! ???? O centroavante dinamarquês renovou seu vínculo com o Tricolor. Desde que chegou, já balançou as redes 21 vezes e se firmou como peça-chave no nosso ataque. Seguimos juntos em busca de grandes objetivos! Leia em https://t.co/ZVhm9r9lVx pic.twitter.com/phA87ULdKw ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 21, 2025

Livre no mercado, Braithwaite foi anunciado pelo Grêmio em julho de 2024, depois de encerrar seu contrato com o Espanyol, e se tornou o primeiro atleta dinamarquês da história do clube. Desde então, o jogador de 34 anos disputou 47 jogos, marcou 21 gols e deu cinco assistências.

Nesta temporada, o atacante balançou as redes 13 vezes e deu três passes para gol, em 27 partidas. O dinamarquês é o artilheiro do Grêmio em 2025 e o maior goleador da equipe no Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados.

Revelado pelas categorias de base do Esbjerg fB, da Dinamarca, o atacante teve passagens por Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux, e Leganés, até chegar ao Barcelona em fevereiro de 2020. No time catalão, Martin Braithwaite disputou 58 jogos, marcou dez gols, deu cinco assistências e venceu a Copa do Rei (2020/21). Em setembro de 2022, o dinamarquês assinou com o Espanyol.

"Braithwaite é um atleta de alto nível, talentoso e com profissionalismo exemplar. Estamos muito contentes com a renovação", comemorou Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio.

Calendário do Grêmio

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Alianza Lima, do Peru, pela partida de volta do playoff da Copa Sul-Americana, na Arena do Grêmio.

Por conta da derrota no jogo de ida no Peru, na última quarta-feira, por 2 a 0, o Imortal precisa vencer por três gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Uma vitória por dois de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Por outro lado, o Alianza Lima pode perder por até um gol de diferença e ainda avançar.