Mais uma crise? 'Flamengo tem problema de comando', analisam colunistas

O Flamengo vive um novo problema interno após o vazamento de um áudio do médico José Luiz Runco sobre De La Cruz. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o tema.

O caso já tem alguns desdobramentos, como uma publicação de Arrascaeta defendendo o colega, e o estafe do atleta condenando a falta de ética de Runco.

Alicia: Jogadores do Flamengo estão 'dormindo com inimigo'

Você vê jogadores do Flamengo precisando se defender de outros membros do Flamengo - o fogo amigo. 'Dormindo com o inimigo', foi o que eu pensei hoje ouvindo mais uma notícia de crise no Flamengo gerada por uma pessoa ligada ao clube - e totalmente desnecessária.

Alicia Klein

Milly: Difícil alguém imaginar que vazamento não aconteceria

Flamengo em uma fase 'exposed' - estão expondo as vísceras. O Runco é um dos médicos mais experientes do futebol brasileiro e coloca esta mensagem cheia de ironia e de sarcasmo em um grupo com muita gente - ele sabe que vai vazar. Então, eu duvido que ele não imaginasse que isso ia vazar. Ele começa citando a gestão anterior, como quem diz: 'Não fomos nós'. Me parece que está faltando comando no Flamengo. Seria o caso de o Boto, diretor de futebol, colocar ordem na casa.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.