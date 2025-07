Luta principal? Virna Jandiroba faz campanha por disputa de título no UFC Rio

Ainda não oficializado pelo Ultimate, o card do UFC Rio, cotado para ser promovido no dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa', já conta com algumas lutas encaminhadas. Atenta à oportunidade de mercado, Virna Jandiroba não perdeu tempo para fazer barulho nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Embalada por cinco vitórias consecutivas na empresa e número 1 do ranking peso-palha (52 kg), a brasileira fez campanha para disputar o cinturão da categoria em seu país natal.

Principal candidata ao posto de próxima desafiante ao título, 'Carcará', como é conhecida, abriu o leque de opções de adversárias. Para além da campeã Zhang Weili, Virna citou nominalmente outras duas possíveis rivais, para caso a chinesa opte por subir para os moscas (57 kg) a fim de desafiar Valentina Shevchenko em uma superluta. Neste cenário, a brasileira estaria aberta para competir por um eventual cinturão interino até 52 kg enquanto 'Magnum' tentasse o bicampeonato.

"Eu adoraria lutar pelo cinturão no UFC Rio. Contra quem vocês acham que eu deveria lutar em seguida? Weili Zhang, Mackenzie Dern ou Tatiana Suarez? #UFCRio", escreveu a baiana, através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Cenário improvável

Por mais que tenha levantado a possibilidade, Jandiroba dificilmente terá seu desejo atendido - ao menos não nas exatas condições estipuladas. A brasileira é, sim, a 'próxima da fila' pelo cinturão até 52 kg. Entretanto, o card do UFC Rio será uma edição 'Fight Night'. E, ao contrário dos cards de 'PPV', este tipo de evento não conta tradicionalmente com disputas de título previstas. Sendo assim, a chance de Virna se tornar campeã do UFC em seu próprio país nesta temporada é bastante remota.

Card ganhando forma

Por mais que ainda não tenha anunciado oficialmente seu retorno para o Brasil, o Ultimate já negocia algumas lutas para o card do UFC Rio. Alguns representantes do 'Esquadrão Brasileiro', neste caso, os 'atletas da casa', já foram encaminhados para entrarem em ação no dia 11 de outubro. Nomes como Vitor Petrino, Jhonata Diniz, Julia Polastri e Lucas Fenômeno devem pintar no evento da 'Cidade Maravilhosa'. O show ainda não tem, porém, um 'main event' definido.

I'd love to fight for the belt in the UFC Rio. Whom do you guys think I should fight next??

Weili Zhang

Mackenzie Dern

Tatiana Suarez#UFC #UFCRio #UFCStrawweight @danawhite @Mickmaynard2

- Virna Jandiroba (@VirnaJandiroba) July 21, 2025

