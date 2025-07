Lucas Moura treina na academia, e São Paulo segue preparação para duelo com o Juventude pelo Brasileirão

Após se reapresentar na última segunda-feira, o São Paulo deu continuidade à preparação para o duelo com o Juventude, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, nesta terça. O atacante Lucas Moura fez atividade na academia do SuperCT, marcando o seu retorno após o procedimento no joelho direito, realizado na última sexta.

O camisa 7 do São Paulo não entra em campo desde 6 de maio, quando jogou apenas 30 minutos na vitória contra o Alianza Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, Lucas teve um trauma no joelho direito, o mesmo que havia machucado no dia 10 de março, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Na última sexta-feira, o São Paulo emitiu um comunicado explicando o procedimento pelo qual Lucas passou, a situação clínica do jogador e reiterou que o atacante está na fase final da cicatrização do joelho. Sendo assim, ele foi liberado para realizar atividades físicas no SuperCT, mas ainda não pôde entrar em campo. Ou seja, é pouco provável que o camisa 7 atue contra o Juventude.

Além da presença de Lucas Moura na academia, o técnico Hernán Crespo contou com jogadores da base durante o treino tático feito no SuperCT. Por outro lado, o treinador continua com os desfalques já conhecidos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Oscar (fratura nos processos transversos de vértebras lombares).

O São Paulo finalizará a preparação para o confronto diante do Juventude nesta quarta-feira. O Tricolor visita o adversário gaúcho nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Atualmente, o São Paulo está na 14ª posição, com 16 pontos conquistados - dois a mais que o Santos, que abre o Z4.