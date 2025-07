Luany é destaque na Copa América e mostra versatilidade na seleção feminina

Autora de dois gols na goleada da seleção brasileira por 6 a 0 sobre a Bolívia, pela Copa América Feminina, em Quito, no Equador, a meio-campista Luany, de apenas 22 anos, vem ganhando destaque no elenco comandado por Arthur Elias.

Natural do Rio de Janeiro, Luany começou sua trajetória no projeto Daminhas da Bola, fundado por Thaissan Passos, atualmente técnica do time feminino do Grêmio. Em 2019, o Fluminense firmou parceria com o projeto, e nomes como Luany e Tarciane (hoje no Lyon) passaram a integrar as Meninas de Xerém.

Polivalente, Luany atua principalmente como ponta, mas também joga como lateral e meia. Seu talento logo chamou atenção no sub-18: dribladora, veloz e com ampla visão de jogo, acumulou convocações para as seleções de base. Com o Fluminense, conquistou os primeiros títulos da história da modalidade no clube — o Brasileirão Sub-18 (2020) e o Carioca Sub-18 (2021).

Após o título estadual, despediu-se de Xerém e foi para o Grêmio, onde permaneceu até 2023. Em seguida, transferiu-se para o OL Reign, dos Estados Unidos, sendo emprestada ao Madrid CFF no ano seguinte. Em 2024, foi contratada pelo Atlético de Madri.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, às 21h, contra o Paraguai, novamente no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. As brasileiras lideram o Grupo B, com seis pontos em dois jogos.