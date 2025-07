Jogos de hoje, 22/07/2025: veja horários e onde assistir

A terça-feira (22) está começando e promete fortes emoções com os jogos decisivos de hoje. O grande destaque do dia vai para as partidas de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com dois brasileiros envolvidos, Vasco e Bahia, as equipes buscam uma vaga no mata-mata da competição internacional. Além disso, a disputa da Série B do Brasileirão também segue quente.

Já no Equador, a Seleção Brasileira Feminina entrará em campo para mais um duelo válido pela Copa América. Abaixo, confira todos os detalhes e onde assistir aos jogos de hoje.

Jogos de hoje, 22/07/2025

Sul-Americana - Playoffs oitavas de final

19h - Cerro Largo x Central Córdoba | Disney+

21h30 - América de Cali x Bahia | Disney+

21h30 - Vasco x Independiente del Valle | Paramount+

Brasileirão Série B

19h - Operário x Atlético-GO | Disney+

20h - Athletico-PR x Ferroviária | Disney+

21h30 - Athletic x Coritiba | Disney+

21h35 - Vila Nova x CRB | RedeTV!, ESPN 4, Disney+, Desimpedidos (YouTube) e Kwai

Copa América Feminina

18h - Colômbia x Bolívia | SporTV

21h - Paraguai x Brasil | SporTV

Brasileirão Sub-17