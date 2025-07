Internacional x São Paulo: saiba onde assistir ao jogo de hoje pelo Brasileirão sub-17

A equipe sub-17 do São Paulo enfrenta, nesta terça-feira, o Internacional, em jogo válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no estádio Morada dos Quero-Queros, no Rio Grande do Sul.

Onde assistir a Internacional x São Paulo pelo Brasileirão sub-17

A partida entre Internacional e São Paulo terá transmissão do canal São Paulo FC, no Youtube.

?? Confira a agenda da base tricolor nesta semana! ? Internacional

? Brasileiro Sub-17

? 15h

?? Morada dos Quero-queros

? Alvorada (RS) ? América-MG

? Brasileiro Sub-20

? 15h

?? CFA Laudo Natel

? Cotia (SP)

? SPFC Play ? Guarani

? Paulista Sub-20

? 10h

?? Brinco de... pic.twitter.com/oaapnUS8gq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2025

Como chegam as equipes?

O São Paulo ocupa a 12º colocação na tabela, com 15 pontos. No último jogo, o Tricolor empatou com o Juventude, em Cotia (SP).

Já o Internacional é o 17º colocado, com sete pontos somados. Na última rodada, a equipe ficou no empate com o Bahia, em Salvador (BA).

Regulamento

Na primeira fase, os 20 clubes participantes se enfrentam em turno único. Após 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final.