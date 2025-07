Internacional encaminha venda de Kaique Rocha a time de Portugal

O Internacional acertou a venda do zagueiro Kaique Rocha ao Casa Pia, equipe que encerrou a última edição do Campeonato Português na nona colocação. O defensor disputou apenas 14 minutos em sua segunda passagem pelo Colorado.

Kaique assinou contrato de três temporadas com o clube português, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Passagem discreta pelo Internacional

Contratado em janeiro deste ano após ser rebaixado com o Athletico-PR para a Série B do Brasileirão, Kaique enfrentou forte concorrência no elenco colorado. Com Vitão, Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Juninho e até Rogel (que já deixou o clube) à frente na hierarquia, o zagueiro viu suas chances diminuírem ainda mais com o retorno de Gabriel Mercado, recuperado de cirurgia no joelho esquerdo.

A única partida disputada pelo zagueiro foi na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Gaúcho.