Internacional divulga lista de relacionados para pegar o Santos

O Internacional divulgou nesta terça-feira a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A delegação colorada chegou à Baixada Santista na noite desta terça-feira. Mais cedo, o elenco realizou as últimas atividades no CT Parque Gigante.

? Nossos relacionados para o confronto contra o Santos. #VamoInter?? pic.twitter.com/TXjrLAuen9 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 22, 2025

Para o duelo, o técnico Roger Machado não poderá contar com Romero (lesão na coxa esquerda), Ricardo Mathias (desconforto no mesmo local), Fernando (lesão no joelho direito), Bruno Gomes (operação no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

Vitinho e Ronaldo seguem aprimorando a condição física após fratura no cotovelo esquerdo e lesão no joelho, respectivamente.

O Colorado vem de duas vitórias seguidas, contra Vitória e Ceará, ambas por 1 a 0. A equipe aparece na 12ª posição, com 17 pontos. Já o Peixe busca uma reação após perder por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. A derrota devolveu o clube para a zona do rebaixamento. O time paulista está na 17ª colocação, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro fora do Z-4.

Confira os relacionados do Internacional para enfrentar o Santos:

GOLEIROS: Anthoni e Rochet



ZAGUEIROS: Clayton Sampaio, Juninho, Mercado, Victor Gabriel e Vitão



LATERAIS: Alan Benítez, Aguirre, Bernabei e Ramon



VOLANTES: Bruno Henrique, Diego Rosa, Luis Otávio e Thiago Maia



MEIAS: Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata



ATACANTES: Borré, Carbonero, Raykkonen, Valencia e Wesley