Imagem forte! Lutador tem braço quebrado e barulho do estalo assusta fãs; veja

Nos esportes de combate, os competidores estão sujeitos a lesões a todo instante. Mesmo assim, alguns momentos ainda impressionam e, até mesmo, assustam os fãs ao redor do mundo. Há pouco mais de uma semana, no dia 12 de julho, uma luta amadora de MMA terminou com um desfecho chocante, em Washington, DC (EUA). Em ação pelo evento 'ExciteFight - Conquest of the Cage', Alain Mbonerane teve seu braço quebrado pelo adversário Robby Vaughn ainda no primeiro round.

Para além da derrota dolorosa, o momento viralizou por conta do barulho que o braço esquerdo do peso-pena (66 kg) americano fez ao ser quebrado pela finalização aplicada pelo oponente. Próximo do cage, o público reagiu imediatamente com gritos (veja abaixo ou clique aqui), enquanto o árbitro responsável pelo confronto interrompeu a disputa. O vídeo foi disponibilizado pelo perfil 'The Great Bambi 42'.

Necessidade de cirurgia

Como era de se esperar, dada a gravidade da cena, Mbonerane precisou passar pela mesa de cirurgia para restaurar o braço quebrado. E, ao que tudo indica, a recuperação do lutador americano tem sido positiva. E prova disso é que Alain publicou um vídeo em seus 'stories' exibindo a região e exaltando a rapidez do processo de cicatrização.

"Sete dias desde a cirurgia. Estou me curando mais rápido do que eu pensava. Nem sempre você tem o resultado que espera. Mas o que te separa dos outros é como você reage a isso. Dois meses (parado) não é tão ruim. Vou me recuperar e retornar o quanto antes", destacou o americano, através da ferramenta 'stories' de seu Instagram (clique aqui e aqui).

Apesar de estar disposto a voltar a competir o quanto antes, ainda não se sabe quando Mbonerane terá condições físicas de retomar suas atividades de lutador. Ainda sem um cartel profissional, Alain já entrou em ação duas vezes no MMA amador e, curiosamente, foi derrotado pelo mesmo adversário: o carrasco Robby Vaughn.

