Gustavo Scarpa notifica Atlético-MG e cobra pagamentos atrasados

Ex-Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa notificou o Atlético-MG extrajudicialmente por atrasos em pagamentos. Rony, por sua vez, deu um passo adiante e entrou com um processo na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão do contrato.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Gustavo Scarpa foi contratado pelo Atlético-MG em 2024 depois de defender o Nottingham Forest, da Inglaterra. Antes de chegar ao time mineiro, passou um período emprestado ao Olympiacos, da Grécia. Pelo Galo, o meia de 31 anos tem 11 gols e 18 assistências, além de dois Campeonatos Mineiros.

O Atlético-MG posicionou-se apenas sobre a ação de Rony, que já corre na Justiça. No comunicado, o time mineiro alega estar em dia com os salários (CLT) em dia, e com apenas uma parcela dos direitos de imagem atrasada em dois dias.

A equipe mineira está às vésperas de confronto decisivo pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Atlético-MG e Bucaramanga se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O Galo venceu o jogo de ida por 1 a 0.