Gustavo Gómez vence 100ª partida no Brasileiro e sobe em rankings do Palmeiras

A vitória suada do Palmeiras sobre o Atlético-MG por 3 a 2, no último domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, foi especial para o capitão Gustavo Gómez. O zagueiro paraguaio alcançou a marca de 100 vitórias na competição nacional pelo clube, se consolidando ainda mais entre os maiores nomes na defesa da história alviverde.

Com o novo triunfo, Gómez assumiu a 5ª colocação no ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras na história do Brasileirão, ficando a apenas uma de igualar o ex-meio-campista do Alviverde Dudu. O defensor também se isolou como o quinto zagueiro com mais vitórias na história geral do clube, com 206 resultados positivos, ultrapassando Bianco.

Além da solidez defensiva, Gómez continua se destacando ofensivamente: soma 39 gols pelo clube e está empatado com Kléber Gladiador como o nono maior artilheiro do Palmeiras no século.

Um novo gol o colocaria de forma isolada na posição. No cenário nacional, também figura no ranking histórico de zagueiros goleadores do Brasileirão, com 19 gols ? mesma marca de Rodrigo. Caso balance as redes mais uma vez, igualará Thiago Heleno, hoje no Paysandu.

Situação do Palmeiras

A vitória no Allianz também teve outro peso. Foi a primeira do Palmeiras, de Gustavo Gómez, como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025, encerrando um jejum de oito meses sem triunfos no estádio pelo torneio ? a última havia sido contra o Grêmio, em novembro de 2024. Desde então, o time acumulava seis jogos sem vencer no local, incluindo derrotas para Bahia e Flamengo nesta edição.

Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Mauricio marcaram os gols da equipe comandada por Abel Ferreira. Hulk, com duas cobranças de falta, anotou para o Galo. A vitória levou o Verdão de volta ao G4, agora com 26 pontos, na quarta colocação.

A partida também marcou a despedida de Richard Ríos, que está de saída para o Benfica. O colombiano não foi relacionado, mas esteve presente no Allianz Parque e acompanhou a vitória do camarote.

O próximo desafio do Palmeiras será nesta quarta-feira (23), contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h, pela 16ª rodada do Brasileirão.