Grêmio encerra preparação para decisão contra o Alianza Lima

Nesta terça-feira, o elenco do Grêmio finalizou a preparação para encarar o Alianza Lima, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Sob orientação do preparador Flávio de Oliveira, os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento envolvendo arranques, sprints curtos, alongamentos e exercícios técnicos com bola, como condução em velocidade e passes em espaço reduzido.

Depois do aquecimento, o técnico gremista levou o grupo para o campo principal e comandou um treino tático em campo inteiro. A atividade priorizou o posicionamento, a movimentação coletiva entre os setores e a execução de jogadas ensaiadas nas bolas paradas, tanto para atacar quanto para defender.

O time considerado titular foi testado em uma espécie de jogo-treino diante de uma equipe formada por atletas das categorias de base gremista, permitindo ao comandante observar ajustes em situações próximas de jogo.

Para encerrar a sessão, os jogadores treinaram finalizações de média e longa distância e ainda praticaram cobranças de pênaltis.

O Grêmio terá que correr atrás do prejuízo para conquistar a vaga nas oitavas da Sul-Americana. Isso porque, na partida de ida, disputada na última quarta-feira (16), no Peru, o time brasileiro foi superado por 2 a 0. Assim, será obrigado a superar a bater o adversário por três gols de diferença. Em caso de triunfo por dois, a decisão irá para os pênaltis.

O jogo está marcado para esta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.