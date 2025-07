Medina fora do Taiti: decisão frustrante, mas coerente com a tradição

A ausência de Gabriel Medina na etapa de Teahupoo, no Taiti, do Mundial de Surfe, deixa um sabor agridoce no ar. Estranho? Sim. Injusto? Nem tanto. Difícil, mesmo, é aceitar que o maior nome do surfe brasileiro — e, por que não, mundial — não estará presente em sua onda favorita, logo na última etapa da temporada regular. Mas, ainda que cause espanto à primeira vista, a decisão da WSL tem uma lógica compreensível.

Medina não é apenas tricampeão mundial. Ele é, há anos, o surfista mais midiático da elite, com mais de 13 milhões de seguidores, presença constante em campanhas publicitárias e com um histórico de respeito em Teahupoo: dois títulos, quatro vice-campeonatos e um bronze olímpico.

Ou seja, o retorno do ídolo em agosto, depois de perder a temporada inteira lesionado, parecia o desfecho natural. E a expectativa, entre fãs e até especialistas, era de que esse retorno fosse embalado por um convite da WSL.

Mas o wildcard não veio. E, por mais surpreendente que seja, também não é injusto.

A etapa do Taiti sempre foi marcada pela valorização da cultura local. O sistema de trials (triagem) já revelou grandes histórias no surfe, como a do brasileiro Bruno Santos, em 2008 — quando venceu a seletiva local e, na sequência, a própria etapa do Mundial, colocando o Brasil em destaque mesmo antes da chamada "Brazilian Storm".

Manter essa tradição, com um convidado vindo dos trials — e, desde essa temporada, aberta apenas para locais — e outro entregue a Kauli Vaast faz sentido. Kauli é local, dono da casa e campeão olímpico naquela mesma onda — sem contar que é o melhor local no ranking da divisão de acesso, outro novo requisito para convites da WSL. Difícil imaginar um nome mais legítimo para ocupar essa vaga.

De toda forma, a decisão, embora decepcionante para os fãs e possivelmente frustrante para Medina, respeita uma lógica histórica do surfe: a valorização dos locais, das triagens e da cultura que moldou essa etapa icônica.

Ficamos, então, sem o retorno de Medina em 2025. Mas com a certeza de que em 2026 ele volta com tudo — com vaga garantida, motivação em alta e, sem dúvidas, de novo com Teahupoo em seu caminho.