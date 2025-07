Fluminense x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo pela 16ª rodada do Brasileirão

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca mais uma vitória para permanecer entre os líderes, enquanto o Tricolor Carioca visa encerrar a sequência negativa na competição nacional.

Onde assistir Fluminense x Palmeiras

A partida entre Fluminense e Palmeiras terá transmissão ao vivo nos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado aqui, no site da Gazeta Esportiva.

O Palmeiras chega embalado para o confronto após encerrar uma sequência de três jogos sem vitória no Brasileirão. No último domingo, o Verdão derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, no Allianz Parque, e retornou ao G4 da competição. Com 26 pontos, o time de Abel Ferreira ocupa a quarta colocação. A partida também marcou a despedida de Richard Ríos, que está de saída para o Benfica.

Já o Fluminense atravessa momento delicado. A equipe vem de duas derrotas consecutivas, sendo a última no clássico contra o Flamengo, quando levou 1 a 0 no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho tem promovido mudanças no time titular e tenta recuperar o desempenho que levou o Tricolor à Copa do Mundo de Clubes. Com 20 pontos, o Flu é o nono colocado na tabela.