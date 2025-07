Fluminense x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras encara uma maratona de jogos e volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

De um lado, o Verdão tenta embalar na competição depois da vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pela 15ª rodada, no Allianz Parque. O resultado marcou o primeiro triunfo do time de Abel Ferreira no local e jogos nesta edição do Brasileirão. A equipe paulista tem 26 pontos e fecha o G4, em quarto lugar.

Já o Fluminense chega para o confronto depois de perder por 1 a 0 do Flamengo na última rodada. Os comandados do técnico Renato Gaúcho estão em oitavo lugar, com 20 pontos somados. O Tricolor busca voltar a vencer no Brasileiro depois de dois jogos.

Para encarar o Fluminense, o Palmeiras terá o desfalque do zagueiro Bruno Fuchs, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG. Sendo assim, Micael deve formar a dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez. Além de Fuchs, estão fora o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Paulinho (cirurgia na tíbia) e Bruno Rodrigues (transição física).

Por outro lado, o atacante Flaco López, que desfalcou a equipe no último domingo, volta de suspensão e está à disposição do técnico Abel Ferreira.

O técnico Renato Gaúcho, por sua vez, pode ter o retorno do meio-campista Paulo Henrique Ganso, que vinha tratando um edema no quadríceps da coxa direita. Além dele, Germán Cano, que ficou de fora do clássico, deve voltar a ser opção do treinador. Enquanto isso, Otávio segue como baixa.

Palmeiras e Fluminense se enfrentaram pela última vez na 38ª rodada do Brasileirão de 2024. Na ocasião, o time carioca venceu no Allianz Parque, por 1 a 0. Com o resultado, o Tricolor gaúcho escapou do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:



FLUMINENSE X PALMEIRAS

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23 de julho de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Freytes; Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Canobbio e Everaldo (Cano).



Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Mauricio; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira