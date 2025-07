Fluminense avalia chance de contar com Ganso diante do Palmeiras

O Fluminense pode contar com um reforço importante para o duelo desta quarta-feira à noite contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileirão 2025. O meia Paulo Henrique Ganso tem a possibilidade de retornar ao elenco do Tricolor diante do Verdão.

Desfalque no clássico contra o Flamengo, Ganso sofreu um edema na coxa direita na derrota contra o Cruzeiro e, segundo o diário O Dia, participou do treino desta segunda-feira. Sua presença será definida após as atividades desta terça-feira.

Ganso: temporada difícil

Em 2025, Ganso tenta recuperar a melhor forma depois de um susto no começo do ano: ele ficou fora dos gramados devido a um quadro de miocardite, uma inflamação no músculo do coração que o obrigou a realizar uma cirurgia.

Com altos e baixos, Ganso soma 13 jogos, 1 gol e 1 assistência na temporada 2025. Desde 2019 no Fluminense, ele tem 279 partidas pelo clube, com 27 gols e 35 assistências.