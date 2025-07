Arrascaeta alfineta chefe médico do Fla após mensagem que expôs De la Cruz

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia Arrascaeta deu uma alfinetada em José Luiz Runco, chefe médico do Flamengo, após vazar uma mensagem em que ele expôs a situação da lesão de De la Cruz.

O que aconteceu

O camisa 10 publicou uma foto ao lado de De la Cruz com a legenda: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim". A imagem é um registro dos dois em um treino do elenco rubro-negro.

A postagem aconteceu pouco após uma mensagem de Runco sobre De la Cruz vir a público. O chefe do departamento médico, em um grupo de WhatsApp, disse que o volante tem uma "lesão crônica, irreparável".

Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já esteja afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo Runco, em um grupo de WhatsApp

Arrascaeta e De la Cruz são amigos de longa data. Companheiros na seleção uruguaia, eles passaram a atuar juntos também no Flamengo.

De la Cruz foi anunciado pelo Rubro-Negro em dezembro de 2023. À época, o clube estava sob a gestão de Rodolfo Landim.