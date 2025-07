Ex-Palmeiras, Richard Ríos desembarca em Portugal para assinar com o Benfica

De saída do Palmeiras e perto de ser anunciado como reforço do Benfica, o colombiano Richard Ríos desembarcou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã desta terça-feira. O volante de 25 anos ainda vai passar por exames médicos antes de assinar contrato com o clube português.

"Feliz, feliz. Ocorreu tudo certo, graças a Deus", disse Richard Ríos no desembarque. O jogador ainda falou sobre o argentino Nicolás Otamendi, com quem teve um desentendimento em uma partida entre Colômbia e Argentina: "Agora vamos ganhar títulos juntos".

Rui Pedro Braz, diretor esportivo do Benfica, estava ao lado de Richard Ríos. O dirigente viajou até São Paulo nos últimos dias para fechar a contratação do colombiano. De acordo com o imprensa portuguesa, vários torcedores estavam no aeroporto esperando pelo jogador.

O valor da transação gira em torno dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões), sendo que o clube português pagará os 10% dos diretos ao próprio atleta. Além disso, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Palmeiras tinha 70% dos direitos econômicos de Ríos. De resto, 13,34% são do Guarani, 6,66% do Flamengo e os 10% do próprio jogador, conforme citado acima.

Por fim, ainda segundo jornais portugueses, Richard Ríos vai assinar um contrato de cinco temporadas com o Benfica e permanece no clube até julho de 2030.

Passagem pelo Palmeiras

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, após uma grande campanha no Campeonato Paulista com o Guarani. Ao todo, foram 138 jogos pelo Palmeiras, com 11 gols marcados e dez assistências. O volante conquistou dois títulos pelo Verdão: o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista no ano passado.

Em 2025, o colombiano entrou em campo 36 vezes, sendo titular em 30 oportunidades, anotou quatro gols e deu quatro assistências.

Sua última partida com a camisa do Palmeiras foi no empate diante do Mirassol (1 a 1) na última quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. No último domingo, o jogador não atuou na vitória do Verdão sobre o Atlético-MG (3 a 2), mas foi até o Allianz Parque para se despedir da torcida.