Ex-Palmeiras diz que Arias recusou convite de CR7 para atuar na Arábia

Ex-jogador de Fluminense e Palmeiras, o ex-atacante Tino Asprilla falou sobre ligação feita por Cristiano Ronaldo a Jhon Arias, em busca de mudar destino do colombiano.

O que aconteceu

O ex-atleta disse que o craque português tentou diretamente convencer o atacante do Tricolor carioca a jogar no Al-Nassr. Arias foi vendido pelo Flu ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 144 milhões).

Ele (Cristiano Ronaldo) ligou para ver se ele mudaria de ideia. Ele (Arias) não tinha assinado, mas queria ir para a Premier League. Ele agradeceu ao Cristiano. Ofereceram-lhe uma montanha de dinheiro, mas ele não aceitou e foi para a Inglaterra. Asprilla, ao programa Equipo F, da ESPN Colômbia

"É mais fácil que Cristiano o convença do que o dono", brincou Asprilla, sobre ligação ter sido feita pelo jogador.

Arias confirmou vínculo com a equipe da Inglaterra em contrato de quatro anos, enquanto o Fluminense permanece com 10% do lucro de uma futura venda. O atacante colombiano sai do Tricolor com o título inédito da Copa Libertadores e como destaque da equipe no Mundial de Clubes 2025.