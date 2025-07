Ex-Corinthians e Santos, Lucas Veríssimo fecha com time do Catar que quase foi rebaixado

Zagueiro com boas passagens por Corinthians e Santos, Lucas Veríssimo continuará no futebol do Catar. O jogador de 30 anos foi contratado pelo Al-Wakrah, equipe que não foi rebaixada no Campeonato Catari na última temporada por apenas quatro pontos. O defensor foi emprestado pelo Al-Duhail, time que foi vice-campeão do país.

Após uma boa passagem pelo Timão, Veríssimo chegou ao Catar no início de 2024, para representar o Al-Duhail, onde rapidamente se firmou como titular. Por lá, ele disputou 42 jogos, com três marcados e uma assistência.

A Carreira de Lucas Veríssimo

Lucas Veríssimo estreou profissionalmente em 2016, defendendo a camisa do Santos. O zagueiro rapidamente se destacou e, durante as quatro temporadas em que esteve no Peixe, foi titular em grande parte do tempo. Ao todo, foram 184 jogos, com sete gols marcados e três assistências.

Depois, rumou ao Benfica, começando sua carreira na Europa. Veríssimo também foi bem no clube português e chegou até a ser convocado algumas vezes para a Seleção Brasileira. Porém, as lesões o atrapalharam por lá e ele fez apenas 41 partidas, com cinco gols e duas assistências.

Buscando recuperar seu bom futebol, Veríssimo foi emprestado ao Corinthians na segunda metade de 2023. Rapidamente ele se tornou titular absoluto do Timão, ganhando respeito da torcida. Entretanto, após uma polêmica nas renovações para sua permanência no Timão em 2024, ele foi para o Al-Duhail.