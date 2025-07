Estafe de De La Cruz critica médico do Flamengo e aponta falta de ética

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A mensagem de José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, sobre Nicolás De La Cruz não foi bem recebida pelo estafe do jogador.

Quem conduz a carreira do uruguaio ficou surpreso com a posição de Runco e considera que faltou ética na postura do médico do Flamengo nas conversas vazadas.

Runco disse que De La Cruz tem um problema "crônico e irreversível" no joelho.

Diante disso, estafe entende que precisa compreender junto ao Flamengo qual a visão do clube sobre o episódio. A ideia entender o que vai fazer em sequência: tomar as medidas cabíveis se elas forem necessárias.

Por ora, quem trabalha com o jogador evita cravar judicialização, apesar de estranhar a postura de Runco, considerando a experiência dele na seleção brasileira.

Para o estafe de De La Cruz, o jogador estava disponível para o Fla-Flu e só não foi usado por uma opção da comissão técnica de controlar a carga de trabalho nele.

O lado do uruguaio também rejeita a tese de que ele tenha problema crônico, porque já emendou sequência de jogos neste e nos anos anteriores de Flamengo.

O estafe de Nico reforça que, em 2024, Gerson e Fabrício Bruno, foram os dois jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo, 56 jogos cada um. Na comparação, o meia uruguaio teve 41 jogos pelo Fla e 8 jogos pela seleção do Uruguai, sendo titular absoluto na Copa América.