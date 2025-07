Escalação do Santos: Cleber Xavier faz último treino e muda time para receber o Inter

O Santos finalizou, nesta terça-feira, a sua preparação pra enfrentar o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier ensaiou mudanças na escalação titular.

No meio de campo, João Schmidt deve assumir a vaga de Tomás Rincón. O volante venezuelano está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

No ataque, a tendência é que Neymar volte a ser escalado como meia-armador. Assim, Deivid Washington volta ao time titular. Já Rollheiser deve ser deslocado para a ponta direita, deixando Barreal como opção no banco.

Uma provável escalação, portanto, é com: Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Deivid Washington e Guilherme.

O Santos busca uma reação após perder por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. A derrota devolveu o clube para a zona do rebaixamento. O time paulista está na 17ª colocação, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro fora do Z-4.

Do outro lado, o Inter respira mais tranquilo. O Colorado vem de duas vitórias seguidas, contra Vitória e Ceará, ambas por 1 a 0. A equipe aparece na 12ª posição, com 17 pontos.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.