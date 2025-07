Entenda características e como Tapia pode ajudar o São Paulo de Crespo

O São Paulo tem um novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Gonzalo Tapia. O chileno de 23 anos viveu dias intensos na chegada ao clube: foi anunciado na sexta-feira, estreou no sábado e foi apresentado à imprensa na última segunda-feira.

A chegada de Tapia foi uma indicação do técnico Hernán Crespo, que avaliou positivamente o atleta. O chileno tem uma característica que pode vir a ser um trunfo importante: a versatilidade. Ele pode atuar pelos lados do campo ou até por dentro.

Na coletiva de apresentação, Tapia destacou o gosto por jogar pelas beiradas no esquema utilizado por Crespo, o 3-5-2. Apesar disso, o chileno deixou claro que não possui uma posição fixa.

"Neste esquema [do Crespo] me acomoda pelas duas pontas, [posso atuar] como extremo também. É um esquema que conheço muito, que faço desde muito pequeno. A verdade é que não tenho uma posição fixa, posso jogar mais pelo meio, ou como ponta também. Creio que cabe ao corpo técnico decidir onde serei melhor", analisou o atacante.

Tapia se caracteriza pela sua força física, sem abrir mão da velocidade. Por isso, a ideia é de contar com o chileno atuando pelos lados do campo, embora não seja um atleta que se notabilize pela sua grande capacidade de improviso ou pelo seu arsenal de dribles.

Apesar de cair pelos lados do campo, mais pela direita do que pela esquerda, Tapia também tem presença de área e pode, sim, jogar mais centralizado, como um centroavante, caso haja necessidade.

Justamente pela versatilidade, Tapia explicou que não tem uma grande referência no esporte. O chileno revelou que assiste muito futebol para poder captar as melhores características de cada atleta, mas descartou escolher um nome preferido nas posições em que atua.

"Vejo muito o futebol, não tenho um jogador específico como referência. Trato de focar em diversos jogadores para pegar os melhores aspectos de cada um. Jogo por fora, ou também por dentro, são posições que conheço muito bem, porque as fiz por muito tempo. Gosto de jogar o futebol e assistir aos jogadores, porque há muitos que são bons. Aprendo muito assistindo os atletas da posição", comentou.

Tapia foi revelado pela Universidad Católica. Após se destacar pelo clube chileno, o atacante se transferiu ao River Plate no ano passado, mas não conseguiu se firmar no time argentino, recebendo poucas oportunidades para mostrar seu valor.

Contudo, o atacante ainda se vê mentalmente forte e não demonstrou estar preocupado com as poucas chances recebidas durante a passagem pela Argentina. O foco de Tapia, no momento, é um só: ajudar o São Paulo.

"Não me preocupa muito os últimos seis meses. Aprendi muitíssimo. Levo muitas coisas positivas do clube, o dia a dia, meus companheiros. Tudo isso vai servir e ser posto à prova aqui. É um novo desafio enorme, estou totalmente focado no São Paulo. Sinto que vai ser tudo muito lindo", concluiu o jogador.

Tapia estreou pelo São Paulo no último sábado e fica à disposição de Crespo para o embate diante do Juventude, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.