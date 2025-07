Dupla do Santos projeta confronto direto com Inter e celebra convocação para Seleção sub-20

O meia Gabriel Bontempo e o atacante Luca Meirelles, ambos do Santos, celebraram a convocação para defender a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção.

"Muito feliz por essa oportunidade. É minha primeira vez na Seleção. Estou realizando um sonho de criança. Então é aproveitar, desfrutar do momento, dar o meu melhor lá, e representar o Santos lá também da melhor forma possível", vibrou Bontempo.

"Muito feliz de representar o meu país, isso é sinal que o trabalho está sendo bem feito. Agora é continuar trabalhando cada vez mais forte, e se Deus quiser, vou conseguir trazer bons frutos aqui para o Santos também", completou Luca.

Os dois estão à disposição do técnico Cleber Xavier para o duelo do Peixe com o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O embate é visto como um confronto direto, afinal, caso consiga os três pontos, o Alvinegro Praiano chegará aos mesmos 17 do Inter, mas ficará na frente pelo número de vitórias.

"É importante a gente vencer em casa, ainda mais em um jogo de confronto direto. Temos que pegar as coisas boas que a gente vem fazendo, que a gente fez contra o Flamengo, e utilizar nesse jogo de amanhã. Que a gente consiga essa importante vitória diante do nosso torcedor", finalizou Gabriel Bontempo.