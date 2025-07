Duelo Palmeiras x Grêmio com ingressos a partir de 50 reais

Neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, o Palmeiras jogará contra o Grêmio pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com valores a partir de 50 reais, os ingressos para o duelo estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de quarta-feira, às 12h, até sexta-feira, às 10h, quando começa a comercialização para o público em geral.

A venda para os sócios será dividida conforme a pontuação do rating de casa associado, classificados de zero a cinco estrelas. O benefício tem que ser ativado no procedimento de compra, clicando em "Adicionar um desconto".

Associados do clube e donos de cadeiras cativas terão venda de entradas acontecendo a partir de quarta-feira, às 12h, até sexta, às 18h. O setor de cobrança, que fica no 1º andar do prédio administrativo do clube social, não realizará a venda de ingressos físicos.

Crianças de até dois anos incompletos poderão acessar o estádio gratuitamente, basta o responsável, portador do ingresso, se identificar na catraca com todos os documentos.

Torcedores que não fazem parte do Programa Avanti podem comprar os seus ingressos com os seguintes preços:



Geral Norte: R$ 50,00 [inteira] e R$ 25,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$ 120,00 [inteira] e R$ 60,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$ 160,00 [inteira] e R$ 80,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$ 180,00 [inteira] e R$ 90,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$ 200,00 [inteira] e R$ 100,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$ 120,00 [inteira] e R$ 60,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$ 120,00 [inteira] e R$ 60,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$ 140,00 [inteira] e R$ 70,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$ 140,00 [inteira] e R$ 70,00 [meia-entrada]

Os palmeirenses que tiverem direito à meia-entrada precisam passar por um novo processo de comprovação de benefício, que acontece exclusivamente de forma virtual antes da aquisição dos ingressos.

Consumo no estádio

As compras de comidas e bebidas dentro do Allianz Parque serão feitas exclusivamente por meio do cartão pré-pago disponibilizado no estádio. Para obter o cartão, basta fazer a solicitação em qualquer caixa e pagar a taxa de ativação de R$ 7,00. Depois, é só realizar a recarga com dinheiro ou cartão de crédito/débito.